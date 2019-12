Os FAmosos Cinco e o Vale dos Dinossauros - ESTREIA

(Todos)

08H15

A caminho de uma festa para a qual não estão entusiasmados, os Famosos Cinco ficam aliviados quando o carro de tia Fanny avaria e o grupo tem de ficar alojado numa pequena cidade.

Para passar o tempo, decidem visitar o Museu de História Natural local, onde estão a ser avaliados ossos de dinossauro descobertos recentemente.

No museu conhecem Marty que lhes conta a história do pai, já falecido, e da sua descoberta de um esqueleto de dinossauro completo bem como do mapa que fez para voltar a encontrar o local. Infelizmente, o mapa foi roubado.

Incapazes de virar costas a um bom mistério George, Julian, Dick, Anne e Timmy juntam-se a um grupo de montanhistas que vai fazer uma visita ao Vale dos Dinossauros. O seu passeio ganha novos contornos quando percebem que o ladrão do mapa está entre o grupo!