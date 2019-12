Na Pista do Marsupilami - ESTREIA

06h30

(TODOS)

Na Pista do Marsupilami

Título original: Sur la piste du Marsupilami

Com: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot



Dan Geraldo (Alain Chabat) é um repórter que chega à floresta da Palombia decidido a encontrar o assunto perfeito para comemorar os 16 anos do seu programa televisivo. Acompanhado por Pablito Camaron (Jamel Debbouze), o seu alegre e sempre bem-intencionado guia local, Dan parte à aventura pela floresta dentro. Assim, depois de defrontar um botânico diabólico, um cardume de piranhas famintas e uma tribo indígena que guarda uma velha profecia, os dois vão encontrar algo absolutamente extraordinário: um marsupilami, o mítico animal de 85 centímetros e uma cauda de oito metros, que ninguém acreditava poder existir...



uma história original baseada na conhecida BD Marsupilami , publicada pela primeira vez em 1952, pelo belga André Franquin.