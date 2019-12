06H30

(Todos)

Os Mosconautas da Lua

Título original: Fly Me to the Moon

De: Ben Stassen

Com: Tim Curry (Voz), Robert Patrick (Voz), Kelly Ripa (Voz)



Três moscas, Nat e os seus amigos I.Q. e Scooter, vivem a maior aventura das suas vidas quando embarcam clandestinamente a bordo da lendária Apollo 11, em direcção à Lua, acompanhando os astronautas Armstrong, Aldrin e Collins.