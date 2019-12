08H00

(Todos)

PANDA DO KUNG FU

Kung Fu Panda, 2008, 85 Min

De: Mark Osborne, John Stevenson

Género: Animação; Comédia; Aventura

Um dos melhores filmes de animação da década… puro KO de diversão!

Dos criadores de “Shrek” e “Madagáscar”, chega-nos um dos filmes mais divertidos da década!

Prepara-te para a espetacularidade com o filme da Dreamworks Animation, “O Panda Do Kung Fu. Jack Black (Marco Horácio na versão Portuguesa) é perfeito como a voz de Po, um sonhador devorador de massas que tem de se encontrar consigo mesmo - mesmo com todas as trapalhadas - para se tornar no lendário Guerreiro Dragão.

Com humor de rir aos pontapés, toneladas de ação kung fu e fantástica animação, O Panda do Kung Fu é uma encantadora história de coragem para toda a família!