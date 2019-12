(Todos)

O Amor Não Tira Férias

Título original: The Holiday

De: Nancy Meyers

Com: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black



Amanda Woods (Cameron Diaz) e Iris Simpkins (Kate Winslet) estão desesperadas por mudar de ares depois de uma série de problemas com os homens. Decidem passar o Natal de forma diferente e para isso fazem uma troca de casas durante esse período.

Amanda viaja para Londres, enquanto Iris parte para Los Angeles, cidades que não conhecem, mas onde rapidamente se integram. As duas mulheres vão perceber o quão estranhos e tortuosos podem ser os caminhos do amor.