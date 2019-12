O Amor Acontece

Título original: Love Actually

De: Richard Curtis

Com: Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson, Lúcia Moniz



É a primeira longa-metragem de Richard Curtis, o argumentista dos grandes sucessos "O Diário de Bridget Jones", "Notting Hill" e "Quatro Casamentos e um Funeral" e conta com grandes estrelas do género nos principais papéis: Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Liam Neeson, Rowan Atkinson... e a portuguesa Lúcia Moniz. O filme segue a vida de oito casais que têm de lidar com o início ou com o fim de um amor, em Londres, em plena quadra natalícia.