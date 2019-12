Um Crime no Expresso do Oriente (ESTREIA)

(12AP)

Um Crime no Expresso do Oriente

Título original: Murder on the Orient Express

De: Kenneth Branagh

Com: Kenneth Branagh, Daisy Ridley, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Judi Dench,

Com Kenneth Branagh no duplo papel de realizador e protagonista, um policial que segue um argumento de Michael Green e que tem por base o clássico homónimo, datado de 1934, da escritora inglesa Agatha Christie.



Década de 1930. Um grupo de pessoas de várias nacionalidades encontra-se a bordo do luxuoso Expresso do Oriente. A viagem é perturbada quando um financeiro norte-americano, que viajava de Istambul para Paris, é encontrado brutalmente assassinado. Por coincidência, o detective Hercule Poirot, cujos feitos lhe valeram fama internacional, encontra-se entre os passageiros. Apanhados no meio de uma tempestade de neve que obriga a uma paragem forçada do comboio, pedem a Poirot que use as suas excepcionais capacidades de dedução para encontrar o verdadeiro culpado. De uma coisa ninguém duvida: o assassino ainda está no Expresso do Oriente.