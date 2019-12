Coco (ESTREIA)

(Todos)

Coco ( Versão Portuguesa)

Título original: Coco

De:Lee Unkrich, Adrian Molina

Com: Edward James Olmos (Voz), Benjamin Bratt (Voz), Alanna Ubach (Voz), Gael García Bernal (Voz)

Versão portuguesa com as vozes de:

MIGUEL (voz de Manuel Encarnação na versão portuguesa)

ERNESTO DE LA CRUZ (Mário Redondo)

MAMÃ COCO (Ermelinda Duarte)

ABUELITA (Cucha Carvalheiro)

PAPÁ (Pedro Fernandes)

MAMÃ (Diana Costa e Silva)

HECTOR (Pedro Leitão)

MAMÃ IMELDA (Ana Cloe)

TIA ROSITA (Ana Conceição Vieira)

PAPÁ JULIO (Luís Mascarenhas)



Desde que se conhece como gente que Miguel, de 12 anos, sonha tornar-se um guitarrista famoso, tal como Ernesto de la Cruz, o seu maior ídolo. Apesar de toda a dedicação e do inegável talento, a sua família desaprova esta sua aspiração e tenta de todos os modos fazê-lo abandonar a música. Até que, no meio de tanta insistência em provar a todos que consegue chegar aonde quiser, Miguel acaba por evocar um encantamento que o leva para o estranho Mundo dos Mortos. Lá, encontra muitos dos seus antepassados, alguns falecidos há mais de um século, que lhes vão revelar um mistério relacionado com a sua história familiar.

O filme inspira-se no tradicional festival do Dia dos Mortos. Celebrado em vários países da América Central e em muitas zonas dos EUA, é uma celebração de origem indígena em honra dos que já partiram, que se comemora no dia 2 de Novembro e que foi declarada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO.