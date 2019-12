Carros 3 (ESTREIA)

(Todos)

Carros 3 (versão portuguesa)

Título original: Cars 3

De: Brian Fee

Com: Owen Wilson (Voz), Cristela Alonzo (Voz), Chris Cooper (Voz)

Versão portuguesa: Pedro Granger (Faísca McQueen), José Raposo (Mate), André Gago (Sterling), Joaquim Monchique (Dusty), Marcantónio Del Carlo (Luigi), Vera Kolodzig (Sally), João Baião (Rusty), Ana Catarina Afonso (Cruz Ramirez) e João Craveiro (Jackson Storm)

Faísca McQueen e os seus amigos, estão de volta para a segunda sequela de “Carros", o filme da Pixar de 2006. A saga do estúdio de animação nunca esteve entre as obras mais respeitadas do ponto de vista da crítica, mas é um sucesso de bilheteiras e muito apreciado entre o público infanto-juvenil.

Em "Carros 3", McQueen, a entrar numa fase de declínio em que todos os sinais apontam para a sua reforma, e com o rival Jackson Storm, decide provar, num último fôlego, que ainda é o melhor naquilo que faz e merece manter-se campeão mundial.