CANTAR (ESTREIA)

Cantar!

Título original: Sing

De: Garth Jennings

Na versão original com:Reese Witherspoon (Voz), Seth MacFarlane (Voz), John C. Reilly (Voz), Scarlett Johansson (Voz), Matthew McConaughey (Voz)

Na versão portuguesa com:

Buster Moon (Vasco Palmeirim)

Rosita (Aurea)

Meena (Deolinda Kinzimba)

Ash (Marisa Liz)

Mike (Filipe Duarte)

Johnny (Mickael Carreira)

Gunter (António Machado)

Eddie (Welket Bungué)

Big Daddy (Anselmo Ralph)

Nana Noodleman (Catarina Furtado)

Miss Crawly (Peter Michael)

Há muito que o coala Buster Moon gere um grande teatro. Se em tempos o local foi grandioso e muito bem frequentado, hoje encontra-se à beira da ruína. Determinado a não desistir do grande projecto da sua vida, Buster tem uma ideia genial: criar um concurso de cantores.

Assim, anuncia uma competição onde, para além de um prémio de cem mil dólares, qualquer um pode mostrar o seu valor e cantar para uma grande plateia de entendidos. O concurso vai trazer uma série de talentos escondidos nas criaturas mais inesperadas, alguns mais interessados no prémio, outros esperançosos em mudar as suas vidas e dar largas às suas ambições artísticas.

Entre a pandilha de candidatos, vamos conhecer um rato arrogante e muito ambicioso, uma tímida elefante com pânico do palco, a extraordinariamente cansada mãe de 25 leitões, um jovem gorila pertencente a uma família de mafiosos que se quer afastar do mundo do crime e uma porco-espinho punk que tem a sua própria banda de rock alternativo. Cada um deles decide que é chegado o momento de se libertar da monotonia da sua vida e mostrar ao mundo o seu valor…