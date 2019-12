(TODOS)

SOZINHO EM CASA 2: PERDIDO EM NOVA IORQUE

Home Alone 2: Lost in New York, 1992, 117 Min

De: Chris Columbus

Com: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, Devin Ratray, Hillary Wolf

Género: Aventura, Comédia, Família

O Héroi mais pequeno da América dá uma dentada gigante na Grande Maça! Quem disse que a mesma história não se repete duas vezes???

O pequeno Kevin McCalister (Macaulay Culkin), outra vez sem a família, está agora em Nova Iorque, enquanto os pais, tios, primos e irmãos voaram até à Flórida, para passarem um agradável Natal.

Bem... sozinho, sozinho, ele não está, já que se reencontra com os famosos "bandidos molhados" (Joe Pesci e Daniel Stern), recentemente fugidos da prisão e desejosos de lhe deitar as mãos!