01H30

(16)

Proposta Indecente

Título original: Indecent Proposal

Com: Demi Moore, Robert Redford, Woody Harrelson



Robert Redford é um milionário que oferece um milhão de dólares para passar uma noite com a escultural Diana (Demi Moore). Ela e o marido (Woody Harrelson), arruinados e com a prestação da casa por pagar, concordam que precisam do dinheiro desta proposta. Mas será que a relação irá sobreviver a essa noite?