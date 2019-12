Girl Night (ESTREIA)

18H15

(12AP)

Girls Night

Título original: Rough Night

De:Lucia Aniello

Com: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Demi Moore, Ryan Cooper



EUA, 2017, Cores, 101 min.

Depois de quase dez anos sem se verem, cinco amigas reúnem-se para a festa de despedida de solteira de uma delas. Para tornar tudo ainda mais inesquecível, decidem passar um fim-de-semana inteiro em Miami (EUA). A ideia é reviver os tempos da faculdade, onde cada noite tinha o seu motivo de celebração. Tudo parece correr como o esperado até decidirem contratar os serviços de um “stripper”. O que até então lhes parecia ser uma ideia extraordinária, muda de figura quando uma delas cai em cima do rapaz e mata-o acidentalmente. Sem saber o que fazer ao cadáver, e sempre à beira de um ataque de nervos, as cinco raparigas acabam por viver o pior pesadelo das suas existências…

Estreia na realização em cinema de Lucia Aniello, uma comédia negra que conta com um argumento seu e de Paul W. Downs, ambos conhecidos pelo trabalho na série cómica Broad City. A abrilhantar o elenco estão Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilana Glazer, Paul W. Downs e Demi Moore. PÚBLICO