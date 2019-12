16H00

12AP

COCKTAIL

Cocktail, 1988, 104M

De: Roger Donaldson

Com: Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown, Kelly Lynch (I), Lisa Banes

Género: COMÉDIA/ ROMANCE

O Filme que Marcou para Sempre a Carreira de Tom Cruise.

Tom Cruise, o três vezes nomeado para Óscar da Academia é o electrizante Brian Flanagan, um jovem e confiante empregado de bar que, com a ajuda de um experiente empresário da noite, se torna no mais brindado de Manhattan Upper East Side. Mas quando se muda para a Jamaica e conhece Jordan, uma artista independente, o sua experiência de vida trás uma nova perspectiva do mundo ao egocêntrico empregado de bar.

Este apercebe-se de que encontrou alguém que lhe pode ensinar importantes verdades acerca do amor, da felicidade e, ainda mais importante, que lhe pode ensinar quem é verdadeiramente Brian Flanagan.