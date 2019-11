17H30

(AP12)

Ligação de Alto Risco

Título original: Cellular

Com: Chris Evans, Kim Basinger, William H. Macy





Um telefonema feito ao acaso para o telemóvel de Ryan (Chris Evans) lança-o numa corrida frenética contra o tempo para salvar a vida de uma mulher.

Ele é a última esperança de Jessica Martin (Kim Basinger): as vidas dela, do marido e do filho estão nas suas mãos.

Mas Ryan não sabe o que o espera do outro lado da linha...