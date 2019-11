Cinema em casa: MISS DETECTIVE

17H45

12AP

Em "Miss Detective", Sandra Bullock veste a pele de Gracie Hart, uma agente especial, a mais bonita agente do FBI, que se disfarça de Miss New Jersey para se infiltrar no concurso de Miss América.

A sua missão é desmascarar um terrorista que pretende fazer explodir uma bomba durante o evento e matar a vencedora. Gracie tem para isso de vencer o concurso, mas os requisitos para se tornar Miss América implicam uma postura e um "glamour" que a agente não possui.

Sérias dificuldades vai ter Victor Melling (Michael Caine), um consultor de imagem contratado para transformar a agente numa rainha da beleza..