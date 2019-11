A Montanha Entre Nós - ESTREIA

Cinema em casa

17H45

(12AP)

A Montanha Entre Nós

Título original: The Mountain Between Us

Com: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges



Dois estranhos conhecem-se no aeroporto de Boise (Idaho, EUA): Alex, uma jornalista que viaja para Baltimore para o seu casamento; e Ben, um cirurgião com urgência em regressar a casa para realizar uma operação delicada. Quando o voo de ambos é cancelado devido ao mau tempo, Alex aluga uma avioneta para os levar ao seu destino. Mas o que parece ser a solução perfeita transforma-se num pesadelo quando o piloto sofre um ataque cardíaco em pleno voo e a avioneta se despenha no meio do nada.

O pilot morre, mas Alex, Ben e o cão que viaja com eles sobrevivem. Conscientes de que ninguém sabe onde se encontram e que, por isso, não podem esperar por socorro, sabem que apenas lhes resta uma alternativa: atravessar a pé centenas de quilómetros de neve e gelo, numa tentativa de encontrar ajuda.

Nesse esforço de se manterem vivos, nasce entre os dois uma atracção inesperada…