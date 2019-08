16H00

O Caso de Thomas Crown

Título original: The Thomas Crown Affair

De: John McTiernan

Com: Denis Leary, Pierce Brosnan, Rene Russo



Thomas Crown (Pierce Brosnan) é um multimilionário de sucesso. As mulheres não resistem ao seu charme e o dinheiro dá-lhe tudo o que precisa com a maior das facilidades. Ou quase tudo: Thomas Crown precisa de emoções fortes. Em busca da adrenalina que anseia, decide roubar um quadro de Monet, exposto no Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque. O golpe é executado com mestria.

O problema é que Catherine Banning (Rene Russo), a detective da companhia de seguros destacada para o caso, desconfia do magnata e decide seguir-lhe o rasto. "O Caso de Thomas Crown", um "remake" do filme que em 1968 teve como dupla Steve McQueen e Faye Dunaway, é um inteligente jogo do gato e do rato entre dois jogadores que gostam pouco de ser tomados por parvos.