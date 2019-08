18H15

(12AP)

HORA DE PONTA 3

Rush Hour 3, 2009, 85 Min

De: Brett Ratner

Com: Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh, Max von Sydow, Yvan Attal, Noémie Lenoir, Jingchu Zhang, Tzi Ma, Roman Polanski, Henry O, Michael Chow, Kentaro Matsuo, Andrew Quang

Género: Comédia; Ação

Eles estão de volta para arrasar Paris!

No coração de Paris, esconde-se um segredo mortal. Do outro lado do mundo, em Los Angeles, o Embaixador Han está prestes a revelá-lo.

Na sua posse encontram-se novas provas sobre o trabalho no submundo das Tríades, o mais poderoso e notório sindicato do crime em todo o mundo. O Embaixador descobriu a identidade de Shy Shen, o verdadeiro cérebro por detrás da organização criminosa internacional, e está prestes a revelá-la ao Tribunal Criminal Mundial, quando é silenciado por uma bala assassina.

As Tríades vão até onde for necessário para garantir que os seus segredos permaneçam bem enterrados, e só há uma esperança de as parar...

O Detetive Carter, da Polícia de Los Angeles, e Lee, o Inspetor Chinês, estão de volta... mas onde não pertencem. Eles não conhecem a cidade e a língua, nem sabem sequer do que estão à procura, mas a sua corrida vai levá-los de uma ponta à outra da cidade, das profundezas do metropolitano de Paris às vertiginosas alturas da Torre Eiffel, na luta contra os criminosos mais perigosos do mundo e salvar o dia.

Prepare-se para a sua melhor Hora!