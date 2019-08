17H30

(12AP)

VIVER DEPOIS DE TI (ESTREIA)

Me Before You, 2016, 102 Min

De: Thea Sharrock

Com: Sam Claflin, Vanessa Kirby, Emilia Clarke, Eileen Dunwoodie, Pablo Raybould, Gabrielle Downey, Henri Charles, Samantha Spiro, Brendan Coyle, Jenna Coleman, Alan Breck, Matthew Lewis, Muzz Khan, Janet McTeer, Charles Dance

Lou é uma rapariga alegre e inocente que nunca saiu da pequena cidade onde nasceu. Um dia, de modo a ajudar nas contas familiares, aceita emprego como assistente domiciliária de Will Traynor, filho único de uma família abastada que, devido a um grave acidente de mota alguns anos antes, ficou tetraplégico.

Confinado a uma cadeira de rodas, Will, que até aí tinha sido um amante de aventura, foi perdendo o gosto pela vida, tornando-se deprimido, fechado em si mesmo e cínico na forma como vê tudo em seu redor. Apesar de inicialmente difícil, a relação entre ambos vai-se tornando cada vez mais estreita e a alegria contagiante dela vai revelar-se um antídoto contra a depressão de Will, dando-lhe uma nova motivação para acordar a cada dia…

Uma história dramática que marca a estreia em longa-metragem de Thea Sharrock e que adapta a obra homónima do inglês Jojo Moyes, também responsável pelo argumento.

Para além de Emilia Clarke (mundialmente conhecida pelo seu papel de Daenerys Targaryen na série “Guerra dos Tronos) no papel de Lou, o elenco conta ainda com Sam Claflin, Jenna Coleman, Brendan Coyle, Charles Dance, Matthew Lewis, Ben Lloyd-Hughes e Janet McTeer.