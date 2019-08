14H45

(Todos)

AS CRÓNICAS DE NARNIA: PRÍNCIPE CASPIAN

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, 2008, 140 Min

De: Andrew Adamson

Com: Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Ben Barnes, Peter Dinklage, Warwick Davis, Vincent Grass, Ken Stott, Pierfrancesco Favino, Sergio Castellitto, Liam Neeson, Eddie Izzard

Género: Ação; Aventura; Familiar

Uma nova era começou!

As personagens da intemporal fantasia criada por C.S. Lewis voltam a ganhar vida no novíssimo episódio da série, “As Crónicas de Nárnia”, no qual os irmãos Pevensie são de novo magicamente transportados de Inglaterra para o mundo de Nárnia, onde uma vibrante e perigosa aventura, e um ainda maior teste à sua fé e coragem os esperam!

Um ano depois dos incríveis acontecimentos de “O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa As Crónicas de Nárnia,” os Reis e Rainhas de Nárnia encontram-se de novo naquele longínquo e incrível reino, descobrindo que passaram mais de 1300 anos no tempo de Nárnia.

Durante a sua ausência a era dourada de Nárnia extinguiu-se tendo sido conquistada pelos Telmarines e está agora sob o domínio do malvado Rei Miraz, que governa o reino sem piedade.

As quatro crianças depressa irão conhecer uma nova intrigante personagem: O herdeiro legítimo do trono de Nárnia, o jovem Príncipe Caspian, que foi forçado a esconder-se enquanto o seu tio Miraz conspirava a sua morte, com o intuito de colocar o seu filho, recém-nascido, no trono.

Com a ajuda de um simpático anão, um corajoso rato falante chamado Reepicheep, um texugo chamado Trufflehunter e um anão negro, Nikabrik, os habitantes de Nárnia liderados pelos grandiosos cavaleiros Peter e Caspian, embarcam numa memorável jornada para encontrar Aslan, resgatar Nárnia do domínio tirano de Miraz e restaurar a magia e glória no reino.