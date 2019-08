Má Vizinhança (ESTREIA)

Má Vizinhança

(12 AP)

17H45



Com: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron



A viver num bairro tranquilo, Mac e Kelly Radner estão ainda no processo de adaptação à sua nova condição de pais. Apesar de algumas frustrações e percalços, o casal estava longe de imaginar o inferno que lhe estava destinado quando a casa ao lado da sua se transformou numa residência universitária. Embora ambos se esforcem imenso para não entrarem em litígio com os novos – e barulhentos – vizinhos, a verdade é que aquelas festas e o modo de vida inconsequente de cada um deles só lhes vêm lembrar tudo aquilo a que tiveram de renunciar com a chegada do bebé. Decididos a recuperar a paz e a decência do bairro, seja a que preço for, eles dão início a uma guerra sem precedentes que não vai deixar ninguém incólume.

Escrita e realizada por Nicholas Stoller, uma comédia hilariante e malcomportada, que conta com a participação de Seth Rogen, Zac Efron e Judd Apatow, entre outros. PÚBLICO