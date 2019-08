Dragon Blade - A Espada do Dragão (ESTREIA)

Dragon Blade - A Espada do Dragão

(12 AP)

No ano 48 a.C., o general romano Lucius (John Cusak) foge com seu pelotão e o herdeiro do Cônsul Romano, Publius (Jozef Waite), para escapar do imperador Tiberius (Adrien Brody) que deseja tomar o trono e matar Publius. Em um forte na fronteira da Rota da Seda, o grupo conhece o huno Huo An (Jackie Chan) que é responsável por proteger o local. Quando descobre que o imperador está à caminho, Huo An recruta um exército e se une aos romanos em uma épica batalha.