17H00

(12AP)

Mulher-Maravilha

Título original: Wonder Woman

Com: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright , David Thewlis



Themyscira é uma ilha paradisíaca onde nasceu Diana, filha única de Hippolyta, rainha de uma tribo de amazonas. Com poderes sobre-humanos, desde criança que foi protegida do mundo exterior e treinada para ser uma guerreira imbatível. Quando conhece Steve, um piloto norte-americano cuja avioneta se despenha na ilha, percebe que, enquanto ela e a sua tribo vivem pacificamente na ilha, o resto do mundo está mergulhado num conflito global que parece não ter fim. É então que percebe que os seus superpoderes podem ser usados na luta contra o mal. Apesar da relutância da rainha em que ela abandone o reino para combater forças desconhecidas, Diana sabe que é chegado o momento de cumprir o seu destino, usando todas as suas forças para ajudar a terminar a guerra.

Com realização de Patty Jenkins ("Monstro", que valeu a Charlize Theron o Óscar de Melhor Actriz) e argumento de Allan Heinberg, um filme de acção e aventura que se baseia numa das mais representativas personagens da DC Comics. O elenco inclui Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen e Elena Anaya. PÚBLICO