14H45

(12AP)

TARTAUGAS NINJA HERÓIS MUTANTES: O ROMPER DAS SOMBRAS (ESTREIA)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, 2016, Min

De: Dave Green

Com: Megan Fox, Will Arnett, Laura Linney, Stephen Amell, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson, Tyler Perry, Brian Tee,Stephen Farrelly,Gary Anthony Williams, Peter Donald Badalamenti II

Género: Ação; Aventura; Comédia

Depois da prisão de Shredder, que durante anos aterrorizou a cidade de Nova Iorque (EUA), Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael, as quatro tartarugas mutantes transformadas em heróis, têm a vida bastante facilitada. Porém, quando se espalha a notícia da evasão do vilão, os habitantes ficam aterrorizados.

Shredder, com intenções de destruir as tartarugas, junta-se ao Dr. Baxter Stockman, um cientista brilhante e muito mal-intencionado, e aos seus dois capangas mutantes. Agora, apenas uma equipa de superninjas pode pará-los.

As quatro tartarugas aproveitam a ocasião para voltar àquilo que mais gostam de fazer: o combate ao crime. Ao seu lado terão os seus velhos aliados: o rato sensei Splinter, seu velho mestre de artes marciais, a repórter April O' Neil e o seu colega Vern Fenwick. Mas parece que existe uma outra ameaça que terá de ser combatida…

Com realização de Dave Green (de "Terra Chama Echo"), um filme de ação e aventura que reinventa a história das tartarugas viciadas em piza, criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, que se tornaram mundialmente famosas durante as décadas de 1980 e 90.