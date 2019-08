01H30

(12AP)

AMOR COM TRELA (ESTREIA)

Walking The Dog, 2017, 82 Min

De: Gary Harvey

Com: Jennifer Finnigan, Sam Page, Lini Evans, Peter Benson, Michael Ryan, Venus Terzo, Kimberly Sustad, Brenda Crichlow, Hilary Jardine, Matt Hamilton, Ben Wilkinson, Liviu Rain, Benita Ha, Joseph Allan Sutherland

Género: Comédia romântica

Kristie Simmons, uma advogada, inicia uma batalha ao tentar obter aprovação para uma ciclovia para os moradores locais.

Quando um veterinário informa que um cão chamado Gidget precisa de uma casa, Kristie aceita. Enquanto passeia com Gidget, ela conhece Keith Amos, um advogado de Seattle, e seu cão adorável, Simon.

Keith imediatamente encanta-se por Kristie, mas a reação inicialmente agradável torna-se tempestuosa quando ela descobre que ele é o seu adversário no tribunal…