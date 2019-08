17H45

(12AP)

Velocidade Furiosa - Ligação Tóquio

Título original: The Fast and the Furious: Tokyo Drift



Com: Lucas Black, Brandon Brendel, Zachery Ty Bryan



Depois de "Velocidade Furiosa" e "Velocidade + Furiosa", chega o terceiro filme da série. Dedicado aos adeptos do "tuning" e do "drift racing" - uma sucessão de acelerações com o conta-quilómetros ao rubro, travagens brutais e derrapagens controladas -, desta vez tendo o Japão como cenário.