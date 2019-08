16H00

(12AP)

Operação Zodíaco

Com: Jackie Chan, Oliver Platt, Shu Qi mais



Asian Hawk (Jackie Chan) parte em busca de doze artefatos mágicos desaparecidos desde o século XIX: doze cabeças de animais em bronze que representam os signos do horóscopo chinês. Auxiliado por um estudante chinês e uma bela francesa, ele não desistirá fácilmente do seu objetivo, mesmo que para isto tenha que cruzar o mundo.