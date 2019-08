16H00

(12AP)

O Professor Chanfrado

Título original: The Nutty Professor



Com: Eddy Murphy, Jada Pinkett, James Cobur, Steve Oedekerk



Eddy Murphy é "O Professor Chanfrado" neste primeiro filme sobre as aventuras da anafadíssima família Klump, que divertirá seguramente os fãs do actor, que encontram aqui uma das suas melhores prestações em sete personagens diferentes, da avó ao neto. O Dr. Shermann Klump é um simpático professor de genética, com algumas calorias a mais, que tenta esconder o seu grande corpo para poder conquistar a sua bela e escultural colega Carla Purty (Jada Pinkett). Decidido a emagrecer, desenvolve uma poção experimental cujo efeito é muito mais do que o de um simples adelgaçante: ao tomar um golo daquele líquido o enorme Shermann transforma-se no arrogante e bem falante Buddy Love - um verdadeiro Don Juan, que se encontrava escondido sob as muitas gorduras e pneus do professor. Inicialmente, Shermann acha a existência de Buddy muito útil, mas depressa se apercebe do sarilho em que está metido com o seu alter-ego. .