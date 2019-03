Rogue One: Uma História de Star Wars - ESTREIA

17H30

(12AP)

Rogue One: Uma História de Star Wars

Título original: Rogue One: A Star Wars Story



Jyn Erso está prestes a provar o seu valor quando Mon Mothma, líder da Aliança Rebelde, lhe dá uma arriscada missão: juntar-se a um grupo de pessoas comuns e roubar os planos da Estrela da Morte. Inventada pelo Império Galáctico, esta arma secreta e ultra-poderosa possui força suficiente para fazer explodir planetas inteiros. É assim que ela e um bando de rebeldes improváveis vão embarcar numa luta de vida ou morte, onde serão forçados a confrontar alguns dos mais perigosos defensores do Império…



Primeiro “spin-off” inspirado no universo da mítica série “Star Wars”, produzida pela Lucasfilm e distribuída agora pelo Walt Disney Studios Motion Pictures, uma aventura que se situa antes dos eventos relatados no filme “Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança” (1977) e depois de “Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith” (2005).

Com realização de Gareth Edwards e argumento de Chris Weitz e Tony Gilroy, conta com a participação dos actores Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Jiang Wen, Riz Ahmed e Forest Whitaker.