Flores de Aço

(12AP)

Título original: Steel Magnolias

Numa pequena cidade da Louisiana, a jovem Shelby Eatenton prepara o seu casamento no jardim da casa da sua mãe, o que reacende velhos conflitos com a sua insuportável vizinha. No salão de beleza local, dirigido pela pituresca Truvy Jones, Shelby tem um ataque de histeria devido ao facto da sua condição de diabetes condicionar a possibilidade de ter filhos. A forte e prática mãe de Shelby tenta animá-la, tal como a sua velha amiga Clairee e a introvertida ajudante de Truvy. O casamento realiza-se sem grandes sobressaltos e pouco depois Shelby anuncia que está grávida. A mãe fica furiosa, apesar de Shelby saber os riscos que corre. As consequências do parto ditam a morte de Shelby, uma tragédia que vai unir e obrigar o grupo de amigas a corrigir as suas vidas e relações pessoais.

Sally Field, Shirley MacLaine e Julia Roberts num belo, sensível, divertido e comovente retrato de um grupo de mulheres do sul dos Estados Unidos que uma tragédia local obriga a repensar as suas vidas.

Uma grande realização de Herbert Ross, interpretada por um magnífico lote de grandes actrizes, nomeadamente Sally Field, Shirley MacLaine e Julia Roberts, no filme que a lançou na fama e lhe deu a sua primeira nomeação para os Oscares da Academia de Hollywood.