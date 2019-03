15H15

(12AP)

“Michael Jackson: À procura da Terra do Nunca"

“Michael Jackson: À procura da Terra do Nunca"- numa alusão ao nome do rancho do cantor inspirado na história de Peter Pan - aborda os últimos dias de vida do rei da Pop e as circunstâncias da sua morte.

O intérprete de Jackson é o britânico Navi, conhecido como o principal imitador do Rei do Pop a nível mundial.

“Michael Jackson: À procura da Terra do Nunca” é realizado por Dianne Houston e o argumento é da responsabilidade de Elizabeth Hunter.

Título Original “Michael Jackson:Searching For Neverland”