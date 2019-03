15H15

(12AP)

KARATE KID

The Karate Kid, 2010, 130 Min

De: Harald Zwart

Com: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rongguang Yu, Zhensu Wu, Zhiheng Wang, Zhenwei Wang, Jared Minns, Shijia Lü, Yi Zhao, Bo Zhang, Luke Carberry, Cameron Hillman, Ghye Samuel Brown

Género: Ação; Drama; Família

Dre Parker muda-se de Detroit para Pequim, devido ao novo emprego da sua mãe. Para Dre, a única coisa boa nesta mudança foi ter conhecido uma nova colega, Mei Ying. No entanto, esta relação leva-o a tornar-se inimigo de Cheng, o "bully" da turma.

Cheng e o seu grupo estão sempre a implicar com Dre, até ao dia em que Mr. Han, o senhor da manutenção do prédio de Dre, o começa a proteger. Mr. Han vai ensinar a Dre os verdadeiros segredos do Kung-Fu, dado que o adolescente vai participar num torneio e possivelmente enfrentar Cheng. Han e Dre vão ter de se esforçar e treinar muito, porque o combate final aproxima-se...