O DIÁRIO DE UMA PRINCESA: NOIVADO REAL

Princess Diaries 2, 2004, 104 Min

De: Garry Marshall

Com: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo, John Rhys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine, Callum Blue, Kathleen Marshall, Tom Poston, Joel McCrary, Kim Thomson, Raven-Symoné, Larry Miller, Caroline Goodall

Género: Comédia familiar; Romance

Mia (Anne Hathaway), agora mais madura, já uma jovem e deslumbrante mulher está pronta para assumir o papel de Rainha de Genovia.

No Palácio Real, para onde se mudou com a sua avó, a Rainha Clarrise (Julie Andrews - vencedora do Oscar de Melhor Actriz), descobre que os seus dias de princesa estão contados. Mia vai ter que assumir o trono! E como se não fosse suficiente, a lei de Genovia impõe que as princesas sejam casadas para poderem ser coroadas.

Mas a procura do noivo não vai ser nada fácil...