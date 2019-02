17H15

X-MEN: Apocalipse

(12AP)

No início dos tempos, Apocalipse, o primeiro e mais possante mutante a nascer, era adorado como uma divindade. Agora, ao despertar de um sono milenar, fica decepcionado ao perceber a desordem em que o planeta se transformou. Para alterar o curso das coisas, resolve exterminar a espécie humana e iniciar uma nova ordem universal dominada por si e pelos seus seguidores mais fiéis. Depois de assimilar os superpoderes de muitos outros mutantes, transforma-se num ser imortal e praticamente invencível. Com o destino do planeta nas suas mãos, Mística e o Professor X terão de liderar uma equipa de jovens aprendizes de X-Men para deter Apocalipse e, assim, salvar a Humanidade da total extinção.



Nono capítulo da saga "X-Men", um filme de acção que conta com Bryan Singer novamente na realização e Simon Kinberg no argumento.

Esta aventura continua a história da emblemática equipa de super-heróis mutantes da Marvel relatada no filme "X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido" (2014). James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Hugh Jackman e Lucas Till dão vida às mesmas personagens desse filme. A eles juntam-se os actores Oscar Isaac, Olivia Munn, Evan Peters, Kodi Smit-McPhee, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Josh Helman, Lana Condor e Ben Hardy, entre outros.