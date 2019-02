Dia dos Namorados

17H45

Dia de São Valentim

(12AP)

Valentine's Day

De:

Garry Marshall

No dia de São Valentim todas as expectativas se concentram em algo muito especial: o amor. Estas são as histórias interligadas de dez pessoas e a forma tão diferente como lidam com o 14 de Fevereiro, dia em que a paixão amorosa é celebrada no mundo inteiro.



Realizado por Garry Marshall, conta coma participação de Jessica Alba, Kathy Bates, Jessica Biel, Bradley Cooper, Eric Dane, Patrick Dempsey, Jamie Foxx, Jennifer Garner, Topher Grace, Anne Hathaway, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Taylor Lautner, Shirley MacLaine, Taylor Swift e Julia Roberts.