2020 tem sido um verdadeiro desafio e por isso nesta reta final do ano, a SIC vai dar voz aos portugueses!

Montámos uma central telefónica muito especial e convidámos um grupo muito especial de figuras públicas para atender a sua chamada.

Esta central telefónica vai receber as chamadas de todos os que quiserem falar, desabafar, colocar questões pessoais ou simplesmente pedir uma opinião sobre um determinado assunto. Questões relacionadas com a família, relacionamentos, dia a dia profissional, amigos ou até mesmo sobre o Natal ou resoluções de ano novo: nesta central telefónica vai haver espaço para todos os temas e as celebridades vão dar o seu melhor para que nenhuma pergunta fique sem resposta!

Às vezes é mais fácil falarmos com quem já passou pela mesma situação, com quem já viveu momentos mais difíceis ou com quem nos vai ouvir de coração aberto, sem fazer julgamentos.

Ao serviço da “Central de Natal” teremos: Bárbara Guimarães, Alexandra Lencastre, Marco Paulo, Bento Rodrigues, Carolina Patrocínio, Noémia Costa, Gisela João, Padre Borga.