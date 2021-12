Esta é a tradição de Ano Novo que João Baião não dispensa: "Cuequinha azul e não só..."

Jéssica Azevedo e Hélder Teixeira contaram-nos quais as tradições dos portugueses e do mundo para a noite da passagem de ano e João Baião revela qual é o ritual que repete todos os anos. Diana Chaves fica surpreendida com a tradição Russa e admite que vai experimentar: "Olha, vou fazer!"

