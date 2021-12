Novos desafios, novas regras e muita emoção são os ingredientes secretos desta nova edição do Hell's Kitchen. É pelo comando do chef Ljubomir Stanisic que os cozinheiros se vão colocar à prova e mostrar tudo o que valem na cozinha: "Vai ser um grande programa. Estamos todos com muito mais experiências."

HELL'S KITCHEN ESTREIA DOMINGO, NA SIC