Carolina Patrocínio sobre as férias só com as filhas: "O Eduardo ficou, tem tempo!"

"Fui com as minhas filhas, aproveitei tempo de qualidade com elas. Vamos sempre, apesar de nestes últimos dois anos ter sido super complicado. Esta viagem já estava marcada há muito tempo. Foi daquelas viagens que foram sendo alteradas", começou por contar a apresentadora do FamaShow.

"Não levei o meu bebé Eduardo, mas hei-de levar. Ele tem tempo. Tem um ano e meio. Ficou com o pai. Chegámos dia 23 e já passámos o Natal todos juntos. Foi ótimo", continuou.