Ana Rita e Cátia fazem parte da equipa da Casa Feliz e partilham: "Não somos meras jornalistas, nós somos a voz amiga"

As jornalistas são as primeiras pessoas com quem os convidados falam, partilham as suas histórias de vida e confiam.

Para Ana Rita, a história do palhaço Aires e do filho Marlon foram marcantes pela impossibilidade de fazer algo por aquela família. Por outro lado, a jornalista sente-se orgulhosa pela ajuda que deu a Maria, vítima de violência doméstica.

Para Cátia, o testemunho de Hélder Lourenço vai ficar-lhe na memória pela ajuda prestada: "Estou muito feliz por ter conseguido ajudar". E Hélder afirma: "Tenho a luz ao fundo do túnel e tenho que agradecer a toda a equipa"