Equipa de andebol rapou cabelo em solidariedade a um colega: "A batalha de uns é a guerra de todos"

Nos últimos dias, houve um vídeo que nos emocionou a todos. Uma equipa de andebol rapou o cabelo, em solidariedade com um colega que interrompeu a carreira devido a um linfoma.

Joana Lopes, a namorada é o grande apoio do atleta: "Há muita gente no IPO sozinha e não me passa pela cabeça deixá-lo sozinho".

Hoje na Casa Feliz, Nuno foi surpreendido com um vídeo da família e a presença de membros da sua equipa: "Ele é mesmo um capitão. Está lá sempre para nós"