Horas mais tarde foi a mãe do homicida e filha da vítima que dá o alerta à GNR. A idosa de 82 anos estava ferida "com um número incontável de golpes".

Aparentemente, o jovem mantinha uma boa relação com a avó. Porém, depois do suicido do avô, os problemas psicológicos/ psiquiátricos do rapaz agravaram.