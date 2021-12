A família do pequeno Rui esteve na 'Casa Feliz' , no sentido de pedir ajuda para os tratamentos do filho. Rui Mário exige cuidados permanentes e é totalmente dependente dos pais, mas com a ajuda das tampinhas de plástico, Mário e Cristina estão a conseguir dar melhores condições de vida ao filho e a evolução do seu estado de saúde é notória.