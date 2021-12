Manuela Couto sobre Rogério Samora: "Foi incrível como ele me deu a mão e como ele me agarrou"

Manuela Couto contracenou diversas vezes com o ator ao longo da sua vida e recordou o apoio que recebeu do ator quando estava a começar a sua carreira: "Ele deu-me a mão, escolhia a minha roupa...Ficam as memorias desse tempo"

A atriz admite que Rogério Samora tinha uma forma de viver e de pensar muito especiais e marcou profundamente todos os atores com quem contracenou: "Era uma vertigem como ele vivia e como ele passava por todos nós"