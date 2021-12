"Têm uma ligação, não sei bem qual é..." - Manzarra faz revelação sobre a nova edição n' A Máscara'

João Manzarra está de regresso ao ecrã com a terceira temporada d' A Máscara que estreia já no próximo sábado, na SIC e conta com 12 novas máscaras incríveis.

O apresentador esteve na Casa Feliz a preparar cogumelos panados e recordou o momento em que descobriu que o Lobo, da segunda temporada, era o ator Pedro Granger: "Eu achava que era o Diogo Valsassina"