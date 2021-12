Amor à primeira vista: A história de João Neves e Sónia de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'

Na participação da quinta temporada do programa, João Neves admite ter entrado confiante e com a certeza que "tinha de ser desta vez" que encontraria o amor. E não estava enganado! Assim que ficou a conhecer as possíveis pretendentes, de imediato, se deslumbrou pela fotografia de Sónia: "Que mulher linda". Apesar da convidada ter demorado um pouco mais a apaixonar-se por João Neves, o amor aconteceu e o casal continua junto, feliz e a viver um dia de cada vez.

