Aos 6 meses começaram as convulsões e aos 3 anos foi diagnosticado défice cognitivo e de atenção a Ricardo. A mãe partilha as dificuldades no desenvolvimento escolar e as provas que tiveram que superar enquanto família: "Uniu-nos ainda mais"

A homenagem de Ana aos filhos: Ricardo por ser um lutador e Dinis que sempre foi o grande apoio e defensor do irmão.