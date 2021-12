Catarina e António já vivem juntos: "O António tem sido um enorme pilar para mim"

Catarina Manique voltou a participar na quinta temporada de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?" e não esconde que encontrou o amor junto de um dos pretendentes, António Timóteo.

O jovem de Óbidos revela que entrou na experiência para se divertir e assume que acabou por se apaixonar pela agricultora: "Gosto de tudo nela, principalmente desta vontade de viver que ela tem".

A relação de Catarina e António passou por várias fases durante toda a experiência. Chegou a haver um afastamento, admitido por Catarina, mas as saudades fizeram a agricultora ultrapassar os medos e, ao reencontrar António, um abraço denunciou os seus sentimentos.

No fim do programa o convite de Catarina a António foi marcado por uma reação assustada da agricultora perante a prenda do jovem de Alcobaça: "Tu vê-lá o que é que vais fazer?!"