"Vai ter dois ou três presentes porque não é preciso mais"- Andreia Rodrigues e a gestão dos presentes para as filhas no Natal

Andreia Rodrigues visitou a Casa Feliz para falar da final de Quem Quer Namorar com o Agricultor no dia 12 de dezembro. A propóito do Natal e presentes falou sobre a forma como está a família a viver a época festiva e como gere os presentes para as crianças.

A apresentadora, casada com Daniel Oliveira, tem duas filhas: Alice com três anos e Inês com oito meses.

Antes de ser mãe, Andreia Rodrigues sofreu perdas gestacionais e partilhou publicamente o que aconteceu para ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo.